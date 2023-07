Après son transfert, il envoie un énorme message à l’ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Dylan Batubinsika vient de s’engager à l’ASSE. Le défenseur revient en France après six années passées à l’étranger, notamment du côté du Maccabi Haïfa où il a découvert la Ligue des champions. Et visiblement, il est ravi de revenir dans son pays, tout en conservant les mêmes couleurs.

Après avoir remplacé Jean-Philippe Krasso par Ibrahim Sissoko, l'ASSE était en quête d'un renfort défensif pour solidifier son arrière-garde. C'est ainsi que Dylan Batubinsika vient de s'engager avec les Verts en provenance du Maccabi Haïfa qui possède les mêmes couleurs. Et le joueur formé au PSG ne cache pas sa fierté.

Batubinsika affiche sa joie

« Après 6 saisons passées à l’étranger, je suis de retour en France. Très heureux et fière de signer dans ce club mythique et historique qu’est l'ASSE. Dieu ouvre et ferme les portes quand et où il le veut. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité. Merci à ma femme, à ma famille et à mes proches du fond du cœur pour leur soutien. Et pour finir, merci pour tous vos messages. Mon cœur est encore et toujours vert », écrit-il sur Instagram .

Batlles est conquis