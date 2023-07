Un joueur débarque à l'ASSE, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir bouclé l'arrivée d'Ibrahim Sissoko pour remplacer Jean-Philippe Krasso, l'ASSE s'est renforcée dans le secteur défensif en bouclant le transfert de Dylan Batubinsika. Un très joli coup comme l'assure Laurent Batlles bien content de pouvoir compter sur un joueur expérimenté dans l'optique de remplir l'objectif des Verts, à savoir remonter en Ligue 1.

Bien décidée à réaliser une saison plus aboutie que la saison dernière, l'ASSE visera la montée en Ligue 1. Dans cette optique, Ibrahim Sissoko est venu renforcer les rangs stéphanois pour remplacer Jean-Philippe Krasso, tandis que Dylan Batubinsika vient de s'engager avec l'ASSE. Et il ne cache pas sa satisfaction.

Batubinsika signe à l'ASSE

« Je suis fier de porter ces couleurs, celles de l'un des plus grands et emblématiques de France. J'ai hâte de découvrir Geoffroy-Guichard, le feu du Chaudron. J'ai fait mon chemin et je suis très heureux de revenir en France, à la maison, pour découvrir la Ligue 2 BKT », confie le nouveau joueur de l'ASSE sur le site officiel du club.

Batlles est ravi