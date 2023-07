Le PSG va recevoir une offre inespérée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme plusieurs joueurs, Julian Draxler a fait son retour au PSG après une saison en prêt du côté de Benfica. Mais à l'inverse de certains de ses coéquipiers prêtés, la situation de l'Allemand a empiré. Plus que jamais indésirable, l'ancien joueur de Schalke 04 n'entre plus dans les plans du club de la capitale qui cherche une solution dans ce dossier. Et comme régulièrement cet été, l'Arabie Saoudite pour rendre un sacré service au PSG.

Cet été, le PSG a vu revenir de nombreux joueurs qui étaient prêtés. Certains sont sur le point de trouver une porte de sortie à l'image de Mauro Icardi et Leandro Paredes, d'autres sont partis au Japon avec le reste du groupe pour la tournée estivale. C'est le cas de Layvin Kurzawa et Keylor Navas qui ont tous les deux pris part au match amical contre Le Havre (2-0). Pour les autres, c'est un retour dans le loft déjà mis en place l'été dernier. C'est le cas pour Colin Dagba, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler.

PSG : Mbappé prend une décision impensable, c’est la panique https://t.co/cDXiL1VS4p pic.twitter.com/YwPpebwtne — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

L'Arabie Saoudite accélère pour Draxler

L'international allemand, dont le contrat court jusqu'en 2024, n'entre donc plus du tout dans les plans du PSG qui cherche une porte de sortie. Ce qui semble très compliqué compte tenu de la saison plus que poussive que vient de connaître Julian Draxler à Benfica. Néanmoins, comme souvent cet été, la solution pourrait venir de l'Arabie Saoudite. En effet, selon les informations Sky Allemagne , plusieurs clubs saoudiens se sont renseignés sur la situation du champion du monde 2014. Des discussions encore plus concrètes sont attendues dans les prochains jours.

Vers une résiliation de contrat ?