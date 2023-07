L’OM boucle un transfert à 2M€, voilà les raisons

Thibault Morlain

A l’OM, les recrues sont désormais au nombre de 4 sur ce marché des transferts estival. En effet, Ismaïla Sarr a dernièrement rejoint le club phocéen en provenance de Watford. Un joli coup à environ 12M€ de la part de Pablo Longoria qui n’entend pas en rester là sur le mercato. Une 5ème recrue serait imminente à l’OM, convaincu de ce transfert grâce à plusieurs points.

Avec Marcelino désormais aux commandes, l’OM part donc sur un nouveau projet. L’Espagnol ayant pris la place d’Igor Tudor, il essaye actuellement d’inculquer sa méthode à ses joueurs. Un groupe qui peut d’ailleurs compter sur certains renforts depuis l’ouverture du mercato estival. En effet, Pablo Longoria a déjà fait 4 cadeaux à Marcelino en faisant venir Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi de l’Atlético de Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea qui l’a libéré de son contrat, ainsi qu’Ismaïla Sarr, débarqué ces dernières heures de Watford.

L'OM lâche 15M€ pour un nouveau transfert https://t.co/aHWXrbH15t pic.twitter.com/rYOyMSozBV — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Ruben Blanco revient à l’OM

Un total de 4 recrues qui pourrait rapidement passer à 5 pour l’OM. Tandis que Pablo Longoria négocie pour Iliman Ndiaye et Joakim Maehle, c’est Ruben Blanco qui serait en passe de poser ses valises sur la Canebière. Prêté la saison dernière par le Celta Vigo à Marseille pour être la doublure de Pau Lopez, le portier espagnol est annoncé proche d’un retour à l’OM moyennant 2M€. Une tendance confirmée ce mardi soir par L’Equipe .

Blanco a convaincu Marseille

Comme l’explique le quotidien sportif, les discussions sont actuellement en cours pour l’OM et le Celta Vigo pour Ruben Blanco. A la recherche d’un deuxième gardien pour épauler Pau Lopez, le club phocéen a donc été convaincu de faire revenir l’Espagnol. L’OM aurait notamment pris cette décision étant donné que ça s’est très bien passé entre Pau Lopez et Ruben Blanco la saison dernière et que le profil du gardien de 28 ans coche les cases attendues à Marseille.