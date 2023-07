Mercato : La presse italienne révèle une opération à 12M€ de l'OM

Alexis Brunet

L'OM est en train de réaliser un mercato de grande qualité. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont déjà rejoint Marseille, mais ce n'est pas fini. Pablo Longoria négocie activement pour Iliman Ndiaye, et il essaye aussi de boucler le dossier menant au Danois de l'Atalanta Bergame, Joakim Maehle.

Le 8 ou 9 août prochain, l'OM participera à son premier match officiel de la saison. Les partenaires de Valentin Rongier disputeront la manche aller de leur troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Il faut donc être prêt le plus tôt possible, et Pablo Longoria l'a bien compris.

Déjà quatre recrues à l'OM

Pour pouvoir travailler efficacement et espérer arracher sa qualification en Ligue des Champions, Marcelino aimerait avoir un groupe au complet le plus tôt possible. Pablo Longoria a donc accéléré sur le mercato ces derniers jours. L'Espagnol a offert deux nouveaux joueurs offensifs à son coach : Pierre-Emerick Aubameyang, et Ismaïla Sarr. Deux recrues qui s'ajoutent à Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, eux aussi arrivés cet été.

L'OM a choisi sa prochaine recrue, ce sera 15M€ https://t.co/7d7OZhrL2S pic.twitter.com/8v1eZJJ7H5 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

L'OM veut Joakim Maehle