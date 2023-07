Mercato : L’OM prépare un transfert à 20M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Si l’OM s’active de plus en plus sur ce mercato estival, c’est encore timide au niveau des départs. Plusieurs joueurs sont pourtant amenés à quitter Marseille cet été et Cengiz Ünder pourrait bien en faire partie. Fenerbahce serait d’ailleurs en train de discuter avec la direction de l’OM qui attend au moins 20M€ pour laisser filer le Turc.

L’OM a déjà bouclé la venue de quatre recrues avec Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Mais Pablo Longoria va aussi devoir vendre. Plusieurs joueurs sont amenés à partir et Cengiz Ünder en fait partie. Encore plus avec l’arrivée d’Ismaïla Sarr qui a une préférence pour le côté droit.

L’OM discute pour Ünder, 20M€ sont réclamés

D’après les informations de Daniele Longo, journaliste pour calciomercato.com , des contacts auraient été lancés entre Fenerbahce et l’OM pour le transfert de Cengiz Ünder. Pablo Longoria attendrait au moins 20M€ pour laisser filer l’international turc.

Un départ imminent ?

Cengiz Ünder avait très bien démarré son aventure avec l’OM. Avec Jorge Sampaoli, le Turc avait des statistiques plus qu’encourageantes mais l’arrivée d’Igor Tudor a redistribué les cartes. Moins décisif, Ünder a bien fini la saison et l’OM est ouvert à un départ. A condition que Fenerbahce mette le prix demandé par Marseille.