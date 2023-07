L'OM a choisi sa prochaine recrue, ce sera 15M€

Amadou Diawara

Après avoir bouclé les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et d'Ismaïla Sarr, l'OM a déjà déniché sa prochaine recrue. Pour renforcer la défense de Marcelino, Pablo Longoria aimerait boucler la signature de Joakim Maehle. Et pour faire plier l'Atalanta, le président de l'OM serait prêt à lâcher environ 15M€.

Alors qu'Igor Tudor a pris la porte, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Et pour combler son nouvel entraineur sur le mercato, le président de l'OM a déjà finalisé quatre transferts. En effet, Pablo Longoria a officialisé les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et d'Ismaïla Sarr.

L'OM n'a pas oublié Joakim Maehle

Après avoir bouclé ces quatre arrivées, Pablo Longoria aimerait renforcer davantage la défense de l'OM, et plus précisément le couloir droit de son arrière garde. Pour ce faire, le patron marseillais compterait miser sur Joakim Maehle. Et il serait prêt à payer le prix fort pour convaincre l'Atalanta.

L'OM compte lâcher 15M€ pour Maehle