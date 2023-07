L’OM boucle un énorme transfert, il annonce une révolution en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, l'OM a annoncé l'arrivée de sa quatrième recrue estivale. Ismaïla Sarr a signé un contrat de cinq ans avec le club marseillais après avoir passé sa visite médicale. Pour Jonathan MacHardy, ce transfert illustre la réussite d'une formation, qui est parvenu à relever la tête avec Pablo Longoria.

Et de quatre pour l'OM ! Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, le club marseillais s'est attaché les services d'Ismaïla Sarr. Le joueur sénégalais a passé sa visite médicale ce lundi et s'est engagé dans la foulée avec l'OM pour les cinq prochaines saisons. Sur RMC, Jonathan MacHardy a noté un véritable changement de cap depuis la prise de fonction de Pablo Longoria.

L’OM a trouvé sa nouvelle star, c’est du très lourd https://t.co/v4OswFFfjU pic.twitter.com/tou8PNeCiJ — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

« Un club qui négocie avec des joueurs confirmés et de niveau européen »

« Aubameyang, Lodi, Kondogbia, ce sont trois recrues de niveau Ligue des Champions. Certes, il y a un peu de poussière sur certains noms, notamment Aubameyang qui n’est plus tout jeune, mais ce sont des joueurs de calibre international auxquels Marseille ne pouvait même pas rêver il y a encore deux ans. Il faut prendre la mesure du travail effectué, du chemin parcouru depuis l’arrivée de Pablo Longoria. On est passé d’un club qui avait du mal à signer Tomas Hubocan, à un club qui négocie avec des joueurs confirmés et de niveau européen » avait-il lâché samedi soir. L'arrivée de Sarr ne fait que confirmer ses propos.

L'arrivée de Sarr confirme la tendance