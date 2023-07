L’OM boucle un énorme transfert, il balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement recruté par l’OM après avoir été libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, Pierre-Emeric Aubameyang est donc la nouvelle tête de gondole du projet McCourt. Et le père de l’attaquant gabonais livre en détail les coulisses de sa signature à l’OM et du discours vendu par Pablo Longoria au moment des négociations.

Avec le départ d’Alexis Sanchez qui a finalement choisi de ne pas prolonger son contrat, l’OM était en quête d’un nouvel attaquant de renommée internationale cet été. Et le président Pablo Longoria n’aura finalement pas tardé à trouver son bonheur, puisqu’il a officialisé en fin de semaine dernière l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans). Le buteur gabonais a été libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, et s’est donc engagé pour trois saisons avec l’OM avec un salaire estimé à 700 000€ bruts par mois.

« Des touches en Arabie Saoudite »

Dans un entretien accordé lundi à L’EQUIPE, le père de Pierre-Emerick Aubameyang livre les coulisses de son transfert à l’OM et évoque notamment des offres très juteuses en provenance d’Arabie Saoudite, que l’ancien buteur de l’ASSE a finalement décliné : « Il y avait des touches avec l'Arabie saoudite, mais quand l'OM se présente... Qui n'a jamais rêvé de jouer dans ce club ? En Afrique, d'autant plus. Je n'arrête pas de recevoir des messages du pays », assure le père d’Aubameyang.

Longoria a convaincu Aubameyang