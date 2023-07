L’OM contacte une star, elle exulte

Arnaud De Kanel

Afin de renforcer un secteur offensif assez dépourvu, l'OM a fait le pari de relancer Pierre-Emerick Aubameyang. En délicatesse avec Chelsea la saison passée, l'attaquant gabonais a là une parfaite occasion de reprendre du plaisir sur les terrains. L'intérêt de l'OM l'a d'ailleurs totalement reboosté.

Après avoir misé sur Alexis Sanchez l'an dernier, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont opté pour Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce mercato estival. L'attaquant gabonais a signé son contrat il y a quelques jours, lui qui sort d'une saison plus que compliquée avec Chelsea.

Des contacts établis très tôt

Si tout s'est bouclé assez vite, l'intérêt de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang datait de début juillet. « La proposition de l'OM ? Elle germait déjà avant que Pablo Longoria, ne vienne me voir avec Javier Ribalta. C’a commencé à pousser quand je devais rentrer à l'hôpital, le 6 juillet, pour une opération. Pablo m'a présenté le projet et il m'a démontré par A plus B que si mon « lascar » venait chez eux, ça allait bien se passer avec un entraîneur (Marcelino) qui le voulait à fond », a révélé Pierre Aubame dans un entretien accordé à L'Equipe . Le père du nouvel attaquant de l'OM raconte la réaction de son fils au moment de lui annoncer l'appel du club phocéen.

«Il se projette déjà»