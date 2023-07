Mercato de folie à l’OM, il hallucine

La rédaction

Le mercato de l'OM a eu du mal à démarrer. Mais désormais, Pablo Longoria a démarré son recrutement et il ne cesse d'enthousiasmer les supporters marseillais. Pour l'heure, le club a officialisé trois recrues, mais une autre signature serait imminente. Pour Jonathan MacHardy, tout le mérite revient au dirigeant espagnol.

Avec l'arrivée de Marcelino, ce début de mercato estival a pris un accent espagnol. Tous passés par le championnat espagnol, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang ont signé avec l'OM. Dans les prochaines heures, le club marseillais devrait officialiser, aussi, la signature d'Ismaïla Sarr. Pour Jonathan MacHardy, l'OM se donne les moyens de performer en Ligue des champions la saison prochaine, en cas de qualification.

Un recrutement « de niveau Ligue des Champions »

« Aubameyang, Lodi, Kondogbia, ce sont trois recrues de niveau Ligue des Champions. Certes, il y a un peu de poussière sur certains noms, notamment Aubameyang qui n’est plus tout jeune, mais ce sont des joueurs de calibre international auxquels Marseille ne pouvait même pas rêver il y a encore deux ans. Il faut prendre la mesure du travail effectué, du chemin parcouru depuis l’arrivée de Pablo Longoria. On est passé d’un club qui avait du mal à signer Tomas Hubocan, à un club qui négocie avec des joueurs confirmés et de niveau européen » a lâché le chroniqueur, qui salue le travail de Pablo Longoria.

« L’OM a de l’argent et une vision »