Gros désaccord en coulisses pour le prochain transfert de l’OM

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on n’aurait toujours pas oublié Joakim Maehle. Aujourd’hui à l’Atalanta Bergame, le latéral danois est une piste de longue date des Phocéens et aux dernières nouvelles, Pablo Longoria aimerait retenter sa chance pour faire venir Maehle à Marseille. Mais encore faut-il parvenir à un accord avec l’Atalanta pour cela. Et pour le moment, cela bloquerait entre les deux formations.

Actuellement, l’OM met le feu au marché des transferts. Juste après avoir annoncé l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen continue ses emplettes pour renforcer l’effectif de Marcelino. Aux commandes, Pablo Longoria montre à nouveau qu’il gère parfaitement l’exercice et le président de l’OM ne va visiblement pas chômé pour boucler la prochaine recrue olympienne. En effet, après Aubameyang, c’est Ismaïla Sarr qui est sur le point de s’engager avec les derniers troisièmes de Ligue 1. Une 4ème recrue donc en approche pour l’OM, mais qui ne devrait pas être la dernière lors de ce mercato estival.

L’OM revient à la charge pour Maehle

Tandis qu’on parle d’un intérêt de l’OM pour Iliman Ndiaye ou encore Luka Ivanusec, le club phocéen n’aurait également pas perdu de vue Joakim Maehle. Déjà intéressé par le Danois de l’Atalanta Bergame il y a plusieurs mois de cela, l’OM voudrait retenter sa chance. Pablo Longoria penserait ainsi au latéral polyvalent pour renforcer les couloirs de la défense de Marcelino.

Option ou obligation d’achat ?