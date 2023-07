Mercato : Une star débarque, l'entraîneur de l'OM jubile

Jean de Teyssière

Vendredi, l'OM a confirmé la rumeur qui existait autour d'une potentielle recrue avec l'officialisation de l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. L'avant-centre gabonais est arrivé libre en provenance de Chelsea et a signé un contrat de trois ans avec l'équipe olympienne. Et il a même déjà disputé ses premières minutes et aurait ravi son nouvel entraîneur, Marcelino.

Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à l'OM vendredi et a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs samedi. Une adaptation express, notamment liée au fait que d'ici deux semaines, l'OM disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Aubameyang doit donc rapidement s'adapter, et c'est déjà le chemin qu'il prend.

Aubameyang, demande expresse de Marcelino

Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe annonce que l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a été réalisée en vue de répondre à la demande de Marcelino de recruter un attaquant rapidement. Pour l'entraîneur espagnol, il manquait cruellement d'un attaquant de profondeur, d'où ce choix. Il faut dire que depuis le 30 juin et le départ d'Alexis Sanchez, l'OM se retrouvait en panne offensive avec aucun élément capable de jouer à ce poste. Le choix portant sur Alexis Sanchez avait pourtant été étudié par la direction olympienne qui lui avait déjà proposé une prolongation de contrat en fin de saison. Toujours sans réponse.

Grande annonce pour le prochain transfert de l'OM https://t.co/IvIhsFBPbn pic.twitter.com/fIiCBgXFM8 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Marcelino ravi des premiers pas de sa recrue