L’OM face à un gros problème pour ce transfert surprise

Thibault Morlain

Alors que l’OM vient d’enregistrer le renfort de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria compte encore offrir d’autres solutions offensives à Marcelino. En plus d’Iliman Ndiaye, ces dernières heures, le nom d’Ismaïla Sarr a été associé au club phocéen. Aujourd’hui à Watford, le Sénégalais plairait à l’OM, mais voilà qu’il pourrait y avoir un problème dans ce dossier.

Ça fait maintenant 3 recrues pour l’OM ! Après Kondogbia et Lodi, c’est donc Pierre-Emerick Aubameyang qui a paraphé son contrat avec le club phocéen. Un joli coup pour Pablo Longoria qui n’entend pas s’arrêter là. Et voilà que cela pourrait encore bouger au sein de l’attaque de l’OM dans les semaines à venir…

Ça discute entre Longoria et Sarr

Si le dossier Iliman Ndiaye est toujours d’actualité, l’OM se pencherait désormais sur Ismaïla Sarr. A 25 ans, l’international sénégalais de Watford plairait au club phocéen. Une information confirmée par L’Equipe qui assure que Pablo Longoria se serait d’ores et déjà entretenu avec Sarr afin de lui présenter le projet de l’OM.

La vengeance de Watford

Ancien joueur de Rennes et Metz, Ismaïla Sarr pourrait ainsi faire son retour à l’OM. Mais voilà qu’on en serait encore loin pour le moment. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, les négociations entre Marseille et Watford pourraient bien être plombées par le récent litige entre les deux clubs suite au transfert de Pape Gueye. Devant le TAS, l’OM s’en est sorti. Et si Watford décidait de se venger ?