Transfert : Surprise, il a déjà donné sa réponse à l’OM

Hugo Chirossel

Après Iliman Ndiaye, l’OM s’intéresse en parallèle à un autre international sénégalais, en la personne d’Ismaïla Sarr. L’ancien joueur du Stade Rennais n’a plus qu’un an de contrat avec Watford. Les dirigeants marseillais ont d’ailleurs déjà formulé une première offre au joueur âgé de 25 ans, qui est intéressé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne.

Le mercato de l'OM est en train de s’accélérer sérieusement. Vendredi, le club marseillais a officialisé l’arrivée de sa troisième recrue depuis l’ouverture du marché des transferts, Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de sa dernière année de contrat avec Chelsea, l’attaquant de 34 ans s’est engagé pour trois ans avec l’OM. Dans le même temps, les Olympiens ont également avancé dans le dossier Iliman Ndiaye.

Mercato : Après Aubameyang, les plans de l’OM sont dévoilés https://t.co/0CMknbGWL7 pic.twitter.com/iZMWv4fRdY — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

En plus de Ndiaye, l’OM s’intéresse à Sarr

L’international sénégalais de Sheffield United semble désormais se rapprocher d’un transfert à l’OM, comme indiqué par RMC Sport . Mais un autre Lion de la Teranga pourrait lui aussi poser ses valises à Marseille cet été. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'OM est très intéressé par Ismaïla Sarr, avec qui des discussions sont déjà en cours. Une information confirmée par Foot Mercato , qui indique par ailleurs que ce dossier n’est pas lié à celui d’Iliman Ndiaye.

Première offre formulée à Sarr, qui est intéressé