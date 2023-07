Transfert : C’est confirmé, il a dit oui à l’OM

Hugo Chirossel

Afin de renforcer son secteur offensif, l’OM s’intéresse notamment à Iliman Ndiaye. Un dossier qui a connu plusieurs rebondissements ces derniers jours, mais qui semble désormais en bonne voie. Si les négociations avec Sheffield United n’ont pas encore débuté, le club marseillais tient déjà un accord avec l’international sénégalais de 23 ans.

Passé par l’OM lorsqu’il était âgé de 11 ans, Iliman Ndiaye pourrait faire son retour en tant que joueur professionnel. Un dossier que l’on pensait même bouclé, puisqu’un accord avait déjà été trouvé entre le club marseillais et le joueur de Sheffield United.

Après Aubameyang, l'OM tente un nouveau gros coup https://t.co/BJF10tGA2j pic.twitter.com/QGemooM2mw — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

L’OM insiste pour Ndiaye

Cependant, l’entourage d’Iliman Ndiaye de son côté était plus enclin à de la stabilité et à une prolongation avec les Blades , tout juste promus en Premier League. Mais comme indiqué par RMC Sport , Pablo Longoria et Javier Ribalta n’ont pas lâché l'affaire et ont réussi à convaincre l’international sénégalais (7 sélections), à qui il ne reste qu’un an de contrat avec Sheffield United.

« Ça avance, doucement »