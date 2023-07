Nouveau coup de théâtre pour le prochain transfert de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête de renforts offensifs, l’OM lorgne le profil d’Iliman Ndiaye. L’attaquant de Sheffield United pourrait venir épauler Pierre-Emerick Aubameyang, la direction marseillaise a même réussi à le faire changer d’avis. Mais Sheffield United, qui veut continuer l’aventure avec lui, sera difficile à convaincre.

L’OM n’aura rien lâché pour Iliman Ndiaye. Il y a encore quelques jours, son entourage l’avait convaincu de rester à Sheffield United, lui qui vient d’être père il y a peu de temps. La perspective de jouer en Premier League avec un rôle prépondérant avait de quoi l’intéresser. Mais l’OM n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Ndiaye se rapproche de l’OM

Bien au courant qu’Iliman Ndiaye est un amoureux du club, Pablo Longoria a insisté sur ce point. Et cela semble payer. Comme l’a révélé Mohamed Bouhafsi, l’international sénégalais se rapproche de plus en plus de l’OM.

Sheffield United sera dur à convaincre