Payet : L’OM crée la polémique

Vendredi, Pablo Longoria a annoncé en conférence de presse le départ de Dimitri Payet. Après neuf saisons passées à l’OM, le capitaine marseillais quitte le navire et il n’a pas pu éviter les larmes. A Marseille, Payet aura tout connu même s’il n’a jamais pu vivre la sensation de gagner un trophée. Des relations compliquées avec ses coachs à ses coups d’éclat, le Réunionnais a marqué l’histoire du club. Ce qui explique les avis divergents sur cette décision brutale du board olympien.

L’OM a réussi son coup. Avec cette conférence de presse surprise, Pablo Longoria a pris tout le monde de court. Le mercato, la formation, personne ne savait vraiment de quoi allait parler le président marseillais. On a tout de suite compris lorsqu’il est arrivé accompagné de Dimitri Payet, déjà touché au moment de monter l’estrade du Stade Vélodrome. Cette fois c’est fini, son aventure à l’OM s’arrête pour de bon. Une conférence de presse qui se résume facilement : de l’émotion, des larmes et un adieu déchirant.

Neuf années de Payet

A l’OM, Dimitri Payet aura passé neuf saisons. Le Réunionnais a tout connu, sauf un trophée. Inutile de lui rappeler, Payet en a déjà gros sur le cœur de ne jamais avoir pu soulever la moindre récompense avec le club qu’il ne voulait plus jamais quitter. Arrivé en 2013 dans la cité phocéenne, Dimitri Payet avait démarré tambour battant avec un doublé contre l’EA Guingamp. Une première saison correcte avant d’éclater sous les ordres de l’un de ses mentors, Marcelo Bielsa.

Bielsa l’a fait passer dans une nouvelle dimension

Avec le technicien argentin, Dimitri Payet se sublime. L’OM aussi. Sept buts mais surtout seize passes décisives en Ligue 1, un niveau étincelant qui lui vaudra les nombreuses louanges de Bielsa. Quelques frictions aussi. Payet a toujours eu un gros caractère et le technicien argentin n’avait pas hésité à l’envoyer en vacances quelques jours plus tôt juste avant la trêve hivernale. L’été qui suit, après sa meilleure saison en carrière, Dimitri Payet prend la direction de West Ham. Un transfert qui n’était pas prévu mais qui voit le jour pour redonner un nouvel élan aux finances de l’OM.

Retour iconique, finale de Ligue Europa…

Outre-Manche, Dimitri Payet flambe totalement. Élu meilleur joueur de Londres, 17ème du Ballon D’Or, l’international français est au sommet de son art. Mais sa famille ne supporte pas Londres. Et encore moins la vie loin de Marseille. « Je ne regrette pas. C’était un choix personnel et familial. C’était un choix pour moi et ma famille. Le départ a été plutôt brutal, mais avec ces années passées, j’espère que les supporters de West Ham comprennent mon geste », avait expliqué Payet. Son retour à l’OM se concrétise en janvier 2017 mais prend véritablement forme lors de la saison 2017-2018. Avec Rudi Garcia, le club olympien réalise une saison incroyable et atteint la finale de la Ligue Europa. Payet est sur un nuage. Son but contre Leipzig reste l’un de ses bijoux. La suite sera moins rose.

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens.L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

Payet et les entraîneurs, une histoire souvent compliquée

Les relations avec Rudi Garcia se compliquent sérieusement. Dimitri Payet visite même le banc de touche à plusieurs reprises, il faudra attendre l’arrivée d’André Villas-Boas pour qu’il retrouve son top niveau. Une saison au sommet, le Covid et la rechute. Encore une fois, Payet se frictionne avec son entraîneur. Son niveau baisse, son poids pose question, la suite de sa carrière aussi. Payet peut-il se relancer ? Jorge Sampaoli répondra rapidement à cette énigme. « Dans ma carrière d’entraîneur, c’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai pu travailler. Personnellement, je pense qu’il doit toujours être sur le terrain, parfois, il y a des coups, de la fatigue, des blessures. Il est le leader technique, il crée des étincelles. A ce stade de sa carrière, il se fixe des défis, très élevés. Pour moi, c’est le joueur clé de cette équipe », s’enflamme même l’entraîneur argentin.

Une fin sans éclat

Forcément, son départ de l’OM affectera Dimitri Payet. Igor Tudor débarque et cela ressemble au début de la fin. Écarté du onze par le technicien croate, Payet voit son temps de jeu diminuer et devenir quasi inexistant en deuxième partie de saison. Plus mûr, Dimitri Payet ne fait pas de vagues. Le capitaine de l’OM porte son groupe dans le vestiaire mais la situation n’est pas évidente. Surtout quand Igor Tudor l’écarte avant le match à Lille. Payet jouera sa dernière rencontre avec l’OM face à Angers, il marquera même son dernier but. L’arrivée de Marcelino ne changera rien, Pablo Longoria avait tranché à la place de son nouvel entraîneur : l’aventure de Dimitri Payet doit prendre fin. Les négociations ont été longues tout simplement car Payet a repoussé toutes les offres exotiques, il était déterminé à finir son contrat avec l’OM où une reconversion l’attend.

