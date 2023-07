Payet quitte l’OM, le coupable est désigné

Arnaud De Kanel

Dimitri Payet n'est plus un joueur de l'OM. Le meneur de jeu laisse donc son brassard et son numéro 10 à ses désormais ex-coéquipiers. Le Réunionnais avait pourtant martelé son envie de rester mais Pablo Longoria ne l'entendait pas de cette oreille.

Tout s'est accéléré pour Dimitri Payet. De nouveau plein d'espoir suite au départ d'Igor Tudor, le Réunionnais espérait honorer la dernière année de son contrat avec l'OM avant de se retirer. C'était sans compter sur le président Pablo Longoria.

Payet voulait rester

Pour mettre la pression à ses dirigeants, Dimitri Payet avait accordé un entretien à France Football en fin de saison dans lequel il avait réitéré publiquement son envie de rester à l'OM. « Je veux partir par la grande porte et, même à 36 ans, j'ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas gagné quelque chose avec ce club », avait-il déclaré. Un procédé mal choisi.

Longoria a fait le forcing pour que Payet quitte l'OM