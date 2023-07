Payet s’en va, l’OM fait un terrible aveu en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une page s’est tournée ce vendredi à l’OM avec le départ officialisé de Dimitri Payet lors d’une conférence de presse organisée à la dernière minute. Le milieu offensif n’a pas pu cacher son émotion au moment de prendre la parole, mais au sein du club, c’est un autre sentiment qui prédomine, le soulagement.

À la surprise générale, Dimitri Payet a annoncé son départ de l’OM ce vendredi au cours d’une conférence de presse annoncée à la dernière minute. Après huit années dans la cité phocéenne (2013-2015 puis 2017-2023), le milieu offensif qui sort d’une saison difficile sous les ordres de Jorge Sampaoli quitte donc le club, malgré son engagement jusqu’en juin 2024 et la promesse de rester « Marseillais à vie » au moment de sa prolongation en 2020.

« L'OM c'est ma famille »

« Je voulais m'excuser par rapport à mes coéquipiers et tous les messages que j'ai reçus. J'ai répondu à personne parce que je pouvais pas parler. Je voulais prendre l'histoire avec famille pour digérer ça. Je vais m'exprimer dans les prochains jours afin de m'exprimer auprès des personnes visées. Je vais prendre le temps de n'oublier personne , a confié Dimitri Payet, très ému. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été là. Mes coéquipiers, mes présidents, mes entraîneurs, tous ceux qui ont été là pour faire en sorte que je sois toujours bien, toujours en forme. Bien évidemment, ma famille. L'OM c'est ma famille. Merci aux supporters. »

« Au nom du club, je te remercie »

De son côté, Pablo Longoria a évidemment tenu des mots forts pour résumer le passage de Dimitri Payet à l’OM. « Dimitri, tu es une partie très importante de l'histoire de ce club. Tu as inspiré une génération de supporters de l’OM , a confié le président phocéen au désormais ex-capitaine. Même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Il faut se rappeler des bons moments. Tu nous as aidés en 2021-2022 pour aller en Ligue des Champions. Au nom du club, je te remercie. Je dis publiquement qu'on est reconnaissant de ce qu'on a partagé ensemble. Pour te définir en deux mots : « génie » et « talent ». » Mais outre cette reconnaissance, une forme de soulagement se ferait également ressentir au sein du club.

Un « mal pour un bien », dit-on à l’OM