L'OM lâche une bombe sur le mercato

Très attendue, la conférence de presse convoquée à la surprise générale par Pablo Longoria ce vendredi a levé son secret. En effet, le président de l'OM s'est présenté devant les médias avec Dimitri Payet afin d'annoncer le départ du numéro 10 marseillais.

Longoria annonce le départ de Payet !

« Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ca a été beaucoup de semaines de discussions. On a décidé de séparer nos chemins », assure Pablo Longoria avant de s'adresser à Dimitri Payet pour lui rendre hommage.

«On décidé de séparer nos chemins»