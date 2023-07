Une star de l’OM va rejoindre Cristiano Ronaldo, sa décision est prise

Jean de Teyssière

Le club de l'OM est-il proche de perdre l'une de ses stars cette année ? Encore déclassé par le nouvel entraîneur, Marcelino, l'avenir de Dimitri Payet semble s'inscrire en tout petits caractères dans la cité phocéenne. Le Réunionnais dispose de plusieurs offres, notamment en Turquie et en Arabie saoudite mais le seul club qu'il veut : c'est l'OM.

Nous sommes le 21 juillet 2023, et tous les joueurs de l'OM sont partis en Allemagne effectuer un stage de présaison. Tous ? Non. Dimitri Payet est resté à l'OM pour « raisons personnelles » d'après un communiqué du club olympien et il s'entraîne seul à La Commanderie. Le divorce semble bel et bien acté pour Payet, qui a déjà décidé de quoi son avenir sera fait.

Un départ de l'OM ?

D'après les informations de L'Equipe , Dimitri Payet a encore la cote. Le vice-champion d'Europe 2016 avec l'équipe de France pourrait rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo, ou celui de Dries Mertens puisqu'il disposerait de touches sérieuses en Arabie saoudite et en Turquie...

Payet veut rester à l'OM

Mais la situation pourrait rapidement se retrouver dans une impasse puisque Dimitri Payet n'a pas l'intention, pour le moment, d'accepter ces offres. Le numéro 10 marseillais souhaite à tout prix rester en Provence et continuer à l'OM, lui qui dispose encore d'un an de contrat au sein de la cité phocéenne.