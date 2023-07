Payet écarté, l'énorme message de l'OM

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le président de l’OM ainsi que Dimitri Payet se sont présentés face aux médias afin d’annoncer une lourde décision : le capitaine marseillais quitte le club phocéen avec effet immédiat. Visiblement très touché par ce départ, Pablo Longoria a tenu à livrer un bel hommage à son désormais ex-joueur.

Après deux passages (2013-2015, 2017-2023) à l’OM, Dimitri Payet a annoncé face à la presse sa décision de quitter Marseille. Capitaine du club et adoré des supporters, le joueur originaire de la Réunion a vu Pablo Longoria le remercier longuement pour ses bons et loyaux services envers le club phocéen. « Ce n'est pas un moment facile. Nous annonçons que nous n'avons pas décidé de continuer l'aventure avec notre capitaine. Après beaucoup de discussions et de réflexions. Nous avons analysé la future saison avec Dimitri. La décision est purement sportive de séparer notre chemin » , déclare ainsi le président marseillais en conférence de presse.

« Pour te définir en deux mots : "génie" et "talent" »

Pablo Longoria s’est ensuite adressé directement à Dimitri Payet. « Dimitri, tu es une partie très importante de l'histoire de ce club. Tu as inspiré une génération de supporters de l'OM. Avec des beaux moments, des belles victoires. Tu es un des joueurs de l'histoire du club avec le plus de matchs joués. Même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Il faut se rappeler des bons moments. Tu nous as aidés en 2021-2022 pour aller en Ligue des Champions. Au nom du club, je te remercie. Je dis publiquement qu'on est reconnaissant de ce qu'on a partagé ensemble. Pour te définir en deux mots : « génie » et « talent » .

« J'ai rarement vu un joueur avec ton talent »