Il promet du lourd pour le nouvel entraineur de l’OM

Hugo Chirossel

Une nouvelle fois à la recherche d’un entraîneur après l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM a décidé de s’attacher les services de Marcelino. Un technicien expérimenté, passé notamment par Villarreal et l’Athletic Bilbao, mais également par Valence, où Dani Parejo était son capitaine. Le milieu de terrain espagnol garde un très bon souvenir de l’entraîneur espagnol.

Après avoir passé toute sa carrière en Espagne, à 57 ans, Marcelino a décidé de vivre sa première expérience d’entraîneur à l’étranger. Le technicien espagnol s’est engagé avec l’OM pour les deux prochaines saisons, en remplacement d’Igor Tudor. Si celui-ci reste méconnu en France, tous les joueurs passés sous ordres semblent conserver un très bon souvenir de Marcelino.

« Il aime échanger et ça arrive souvent qu'il reste longtemps après les entraînements »

« C'est un entraîneur très proche du groupe. Il aime échanger et ça arrive souvent qu'il reste longtemps après les entraînements pour discuter avec les joueurs. Il aime avoir leur ressenti, ça peut être sur la séance qui vient de se terminer, sur le match précédent ou sur la période actuelle quand un joueur est un peu moins bien. Il aime savoir pourquoi, s'intéresse et ça permet de créer des liens », a déclaré Francis Coquelin auprès de L'Équipe . Dani Parejo, capitaine de Valence sous les ordres de Marcelino entre 2017 et 2019, s’est lui aussi confié sur les méthodes de son ancien entraîneur.

« C'est un authentique perfectionniste »