Il lance une incroyable révolution à l’OM !

Jean de Teyssière

Nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino se distingue par ses méthodes paternalistes, diamétralement opposées à celles utilisées par Igor Tudor et Jorge Sampaoli. Il est donc légitime de se demander si la mayonnaise prendra dans le club si spécial qu'est l'OM. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, Francis Coquelin, ancien joueur de Marcelino rassure les Marseillais en tressant les louanges de l'Espagnol.

Il va falloir attendre encore un peu pour voir à quel point la méthode Marcelino fonctionne, ou pas, mais on peut déjà dire qu'elle n'a rien à voir avec les anciennes de Jorge Sampaoli ou Igor Tudor. L'OM s'envolera en tout cas ce lundi en Allemagne pour débuter son stage et les joueurs de l'OM pourront découvrir plus en profondeur la méthode Marcelino.

«C'est un entraîneur très proche du groupe»

Francis Coquelin, ancien international espoir français détaille dans L'Équipe la méthode Marcelino , lui qui a été sous ses ordres à Valence pendant un an et demi : « C'est un entraîneur très proche du groupe. Il aime échanger et ça arrive souvent qu'il reste longtemps après les entraînements pour discuter avec les joueurs. Il aime avoir leur ressenti, ça peut être sur la séance qui vient de se terminer, sur le match précédent ou sur la période actuelle quand un joueur est un peu moins bien. Il aime savoir pourquoi, s'intéresse et ça permet de créer des liens. »

«Il a pour habitude aussi de donner son onze de départ le jour du match»