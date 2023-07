Il débarque à Marseille, l’OM a peur

Jean de Teyssière

Un mois et demi après le départ d'Igor Tudor, l'OM a mis du temps à trouver son futur entraîneur, enchaînant les fausses pistes comme Marcelo Gallardo mais a fini par trouver un accord avec un coach espagnol : Marcelino. Ayant fait toute sa carrière en Espagne, il va découvrir la France à 57 ans et avec Pablo Longoria, un dirigeant qu'il connaît bien et en plus, les deux hommes s'apprécient. Tout ça fait peur à Javier Ribalta, le directeur du football de l'OM.

Nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino se place à l'opposé de la méthode d'Igor Tudor qu'a connu les joueurs l'année précédente. Si la recherche d'un entraîneur a mis autant de temps, c'est à cause de crainte au sein de l'OM...

Marcelino trop vieux ?

C'est donc à 57 ans que Marcelino débarque en France, un pays où il n'a jamais mis les pieds, du moins en tant qu'entraîneur. Tout au long de sa carrière, que ce soit de joueur ou d'entraîneur, Marcelino a toujours évolué en Espagne. La France, pays voisin mais culture footballistique différente demande une période d'intégration et selon L'Équipe , l'âge de Marcelino a été un obstacle pour Javier Ribalta, avec un notamment un style « vieillot » qui n'était pas forcément celui recherché, preuve avec Tudor.

OM : Une star est annoncée en attaque, coup XXL en vue ? https://t.co/liefmFPZdV pic.twitter.com/xa6KvY0QDE — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

La relation Longoria-Marcelino pose problème à Ribalta