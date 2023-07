Le PSG vise du lourd, une offre énorme va tomber

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bien déterminé à recruter une pointure en attaque cet été, le PSG a fait d’Harry Kane sa cible prioritaire. Un dossier très complexe alors que Tottenham souhaite conserver sa star et que cette dernière privilégie d’autres options pour son avenir, comme le Bayern Munich. Mais cela n’empêche pas le club de la capitale de croire en ses chances.

Avec déjà six recrues au compteur, le PSG est l’un des grands protagonistes du mercato estival, et cela ne fait que commencer. Comme révélé par le10sport.com , Bernardo Silva (Manchester City) ou encore Bradley Barcola (OL) ont fait l’objet d'une offensive du club de la capitale, également à la recherche d’un portier et d’un attaquant de classe mondiale.

Ça pousse fort pour tenter de convaincre Monsieur Textor pour Barcola… Jorge Mendes aux commandes après la première offre du PSG. Pour sécuriser que la seconde passe ?https://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 14, 2023

Harry Kane plaît à Paris

Parmi les pistes offensives, on retrouve notamment Harry Kane, particulièrement apprécié par Nasser Al-Khelaïfi selon Le Parisien . Problème, l’emballement n’est pas forcément réciproque alors que le Bayern Munich aurait les faveurs de l’international anglais à l’étranger. Pour autant, le PSG y croit et se tient prêt.

Le PSG veut s’aligner sur le Bayern