EXCLU - Mercato : Le PSG a transmis une première offre pour Bernardo Silva !

Selon nos informations, le PSG a dégainé dans le dossier Bernardo Silva. Une première offre de transfert transmise à l’attention de Manchester City, conformément au plan de vol fixé par Luis Campos. Mais pour le moment, les Citizens ne bronchent pas…

Le PSG avait prévu une offensive pour Bernardo Silva. C’est fait ! Comme le10sport.com l’a évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois, l’international portugais est la priorité du recrutement de Luis Campos. Un plan de vol a été établi par les dirigeants parisiens. Après une prise de contact officielle avant la fin de saison 2022-2023, les deux clubs avaient prévu de se reparler après la finale de la Ligue des Champions. Et comme convenu, Paris a concrétisé son offensive.

Le PSG a dégainé

Selon nos informations exclusives, le PSG a transmis une première offre de transfert pour Bernardo Silva. Le montant de cette proposition n’a pas filtré. Mais pour l’heure, Manchester City adopte une position de fermeté. Hors de question de vendre son joueur ! Les Citizens refusent d’envisager le départ du Portugais. Pourtant, ce dernier a manifesté son envie de partir..

Bernardo Silva veut venir à Paris

Priorité du recrutement de Luis Campos, Bernardo Silva est un dossier ouvert depuis plus d’un an. Déjà, à l’été 2022, le PSG avait tenté le coup. A l’époque, le Portugais était à l’écoute et n’était pas contre un départ. Mais face au refus de Manchester City, Bernardo Silva et son représentant (Jorge Mendes) n’ont pas souhaité aller au clash. Ils entretiennent d’excellentes relations avec les dirigeants de City. Par égard à ces bonnes relations, Jorge Mendes a fait savoir aux décideurs anglais que Bernardo Silva était toujours dans une optique de départ pour cet été. Après avoir tout gagné avec Manchester City, et notamment un historique triplé cette saison, le Portugais est déterminé à partir. Et comme le10sport.com l’a révélé, le projet du PSG l’intéresse fortement. Bernardo Silva veut venir à Paris et il espère que Manchester City acceptera de discuter.

Manchester City ferme la porte

Pour l’heure, la réaction de Manchester City est une réponse de fermeté. Pep Guardiola tient en très haute estime Bernardo Silva. C’est lui qui a donné son veto à l’été 2022. Il est peu probable qu’il ait changé d’avis, eu égard à l’importance de son joueur dans son système. Mais la volonté de Bernardo Silva de partir est réelle. Reste à savoir si elle pourra peser auprès des décideurs émiratis. En toile de fond de leur refus face à l’offensive parisienne se joue, aussi (et surtout ?), une rivalité géopolitique entre deux pays du Golfe qui n’ont pas l’habitude de se faire des cadeaux.