Mercato : La priorité est connue, le PSG s’est lancé une énorme mission

Comme vous l’a révélé en exclusivité le 10 Sport, le Paris Saint-Germain souhaite s’attacher les services de Bernardo Silva après avoir déjà bouclé six recrues, mais la tâche s’annonce compliquée. L’Arabie saoudite rêve également d’enrôler l’international portugais, pas pressé à l’idée de trancher. De son côté, Manchester City cherche à le conserver.

Et de six pour le PSG. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-in et Lucas Hernandez, Cher Ndour s’est lui aussi officiellement engagé en faveur de la formation parisienne. Comme attendu, le mercato est déjà agité dans la capitale, et ce n’est que le début puisque des joueurs importants sont attendus au PSG. Un attaquant d’envergure est notamment recherché, tandis que le dossier Bernardo Silva reste ouvert.

Le PSG a fixé sa priorité

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco apparaît comme une priorité aux yeux des décideurs du PSG, travaillant à sa venue. Mais les obstacles sont nombreux alors que l’Arabie saoudite lorgnerait également Bernardo Silva. Manchester City, de son côté, est loin d’avoir acté le départ du Portugais, encore sous contrat jusqu'en 2025.

« City insiste pour garder Bernardo Silva »