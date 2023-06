Mercato : Bernardo Silva veut le PSG, le dossier qui sent très bon pour Paris…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Positionné sur Bernardo Silva depuis un an, le PSG est en excellente place pour signer l’international portugais cet été. Porté par Luis Campos, l’homme qui l’a fait exploser à l’AS Monaco, le dossier avance pas à pas depuis quelques semaines. Selon nos informations, l’attaquant de Manchester City veut venir à Paris.

ÉTÉ 2022 : LA PREMIÈRE TENTATIVE

Fraîchement débarqué au PSG pour piloter la politique de recrutement du club, Luis Campos dresse très rapidement une liste des profils qu’il souhaite voir débarquer à Paris. Aux côtés de Milan Skriniar et Rafaël Leao, Bernardo Silva en fait partie. L’offensive est alors lancée auprès d’un international portugais à l’écoute. A Manchester City depuis 2017, il commence sérieusement à réfléchir à son avenir. Des discussions concrètes se tiennent entre ses représentants et les dirigeants de City. Le clan Bernardo Silva évoque ses envies de regarder d’autres projets et l’intérêt du PSG. Jorge Mendes, agent du joueur et proche de Luis Campos, dirige les échanges. Mais pour Manchester City, et notamment Pep Guardiola, hors de question d’envisager un départ. Réponse ferme et négative : City n’est pas vendeur. De son côté, Bernardo Silva entretien de bonnes relations avec les dirigeants mancuniens et ne souhaite pas aller au clash pour partir. Il se range alors derrière la décision de son club. Le PSG, tout comme le FC Barcelone, où rêve de joueur le Portugais depuis toujours, ferme le dossier Bernardo Silva.

HIVER 2023

Après la porte fermement fermée par Manchester City, le PSG n’abdique pas pour autant. Bernardo Silva reste une cible prioritaire aux yeux de Luis Campos qui sait déjà qu’une seconde offensive aura lieu en 2023. Pour cela, Paris maintien le contact avec Jorge Mendes et Bernardo Silva. L’idée d’un transfert au mercato hivernal se diffuse mais elle est vite stoppée. Paris profite des échanges réguliers qui permettent d’asseoir un peu plus, dans l’esprit de l’attaquant portugais, le bienfondé d’une arrivée dans la capitale. Dans le même temps, Manchester City est en mode rouleau compresseur et part en quête d’un triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des Champions. Un scénario idéal pour partir par le plus grande des portes…

MAI 2023

Manchester City est aux portes de l’exploit en Ligue des Champions avec une finale à disputer contre l’Inter Milan. De son côté, le PSG se prépare. Positionné depuis un an, Luis Campos accélère son action. Comme révélé par le10sport.com le 7 mai, Paris officialise ses intentions de passer à l’offensive pour Bernardo Silva dans les semaines à venir. Par l’intermédiaire de Jorge Mendes, Manchester City est tenu informé. Pour l’heure, les Citizens ne souhaitent pas évoquer des situations sportives avant la finale de la Ligue des Champions. Priorité au sportif, Paris patiente. L’ensemble des parties convient de s’entretenir à la sortie de la saison 2022-2023.

L’HEURE DU VERDICT

La saison est terminée. Le mercato est ouvert. Le PSG et Manchester City doivent maintenant s’entendre sur le montant du transfert pour Bernardo Silva. Selon nos sources, le joueur est décidé à partir. Il a tout gagné avec les Citizens et souhaite, à bientôt 29 ans, relever un nouveau défi. Et s’offrir un salaire à la haute de son immense talent, lui qui ne touche que 6 millions d’euros par saison en Angleterre. Priorité du PSG, le Portugais peut faire un bond en avant financier colossal. Mais pour cela, il faut que Manchester City le laisse partir et trouve son compte avec un transfert cohérent. L’attaquant est sous contrat jusqu’en juin 2025 et approche de la trentaine. Au regard de son talent, une fourchette comprise entre 60 et 80 millions d’euros semble proche de la réalité. Une somme que le PSG est prêt à dépenser. Le dossier est en haut de la pile de Luis Campos. De son côté, le joueur veut venir à Paris. Le spectre du Barça plane toujours dans un coin de sa tête, lui qui rêve depuis tout jeune de porter les couleurs blaugrana. Mais le travail de sape de Paris semble faire la différence. Tout comme la présence de Kylian Mbappé, son ancien pote de Monaco, et des internationaux portugais (Nuno Mendes, Renato Sanches, Danilo Pereira), au sein de l’effectif parisien.