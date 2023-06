Mercato : Bernardo Silva continue de prioriser le PSG

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ces dernières heures, Marca évoque l’arrivée prochaine de Bernardo Silva en Arabie Saoudite. L’attaquant de Manchester City aurait accepté une offre saoudienne et serait sur le point de signer. D’après nos sources, le Portugais continue de prioriser le PSG en cas de départ cet été.

Plus une journée ne se passe sans que l’Arabie Saoudite frappe un grand coup. Après Cristiano Ronaldo à l’été 2022, les Saoudiens réalisent un recrutement impressionnant. Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad, N’Golo Kanté vient de le suivre en mettant un terme à son histoire d’amour avec Chelsea. Et plusieurs signatures sont annoncées pour les prochains jours… Selon Marca , Bernardo Silva serait en partance pour l’Arabie Saoudite. Le prodige de Manchester City aurait accepté une offre, selon le média espagnol.

Bernardo Silva, objectif Paris

Selon nos sources, le dossier Bernardo Silva est toujours au même stade. Comme révélé par le10sport.com , le Portugais est sur le départ de Manchester City. Il a fait part de ce souhait au début du mois de mai. Et dans son viseur, il y a le PSG, qui le veut depuis l’arrivée de Luis Campos, il y a un an. Le projet parisien le séduit et il est clairement en tête dans son esprit et celui de son représentant, Jorge Mendes.

Le PSG va faire une offre

Le PSG a entamé les démarches officielles dans le dossier Bernardo Silva. Paris a fait savoir à Manchester City ses intentions. Pour le Citizens, pas question de parler de l’avenir du Portugais avant la finale de la Ligue des Champions, ce que Paris a bien évidemment accepté. Maintenant que la bande à Guardiola a triomphé, l’heure est à la relance des discussions. Paris va faire une première offre de transfert à Manchester City afin d’ouvrir le bal. A 28 ans, Bernardo Silva a encore de beaux jours devant lui en Europe avant de filer en Arabie Saoudite. Sauf retournement de situation, comme il en existe bien souvent dans le football. Surtout depuis l’arrivée des Saoudiens dans la partie…