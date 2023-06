Mbappé - PSG : L’énorme confession du Real Madrid

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé a repris de plus belle avec l’envoi du courrier au PSG concernant sa non-prolongation de contrat. Néanmoins, il aurait pu prendre fin l’été dernier. Le Real Madrid s’est confié sur cette opération invraisemblable.

Tout était réuni pour que Kylian Mbappé signe au Real Madrid l’été dernier. Tout d’abord, le fait qu’arborer la tunique merengue soit son rêve d’enfant. Mais encore qu’il avait fait le forcing auprès du PSG à l’été 2021 afin d’obtenir un bon de sortie comme il l’avait lui-même révélé à RMC et à L’Equipe . Mais surtout, le fait qu’il ait botté en touche jusqu’à la toute fin de la saison concernant les rumeurs de prolongation de contrat au PSG.

Mbappé a prolongé au PSG, sa mère voulait qu’il signe au Real Madrid

Alors qu’il serait devenu agent libre, et dans la possibilité de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2024, au grand dam de sa mère qui était convaincue que rejoindre le Real Madrid à ce moment-là était le choix idéal pour sa carrière selon The Athletic.

Mbappé veut lâcher le PSG, l’énorme bombe de la presse espagnole https://t.co/KNSkZgtV6B pic.twitter.com/eW9ZKl8CEs — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

«Elle est implacable. Elle vous dit "non" et ne laisse pas un centimètre de côté»