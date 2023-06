Mercato: Incroyable, le clan Mbappé a lâché un ultimatum à 60M€

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été très rapidement courtisé par les plus grands clubs d’Europe et ce, dès son plus jeune âgé. De quoi permettre à son entourage de prendre le pli et de lâcher des bombes, comme ce fut le cas en 2011 avec Chelsea à l’issue d’un test. Explications.

Décidément, Kylian Mbappé a bien voyagé au début de son adolescence. Passé par l’INF Clairefontaine avant d’intégrer le centre de formation de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a fait un test à Chelsea à l’été 2011. Alors âgé de 12 ans, celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France en 2018, Mbappé aurait pu signer à Chelsea qui était sacré champion d’Europe un an plus tard.

Chelsea voulait un autre test pour Mbappé, sa mère n’a pas bronché : «Non, nous ne reviendrons pas»

Néanmoins, le courant n’est pas passé. Et notamment à cause d’une demande de Chelsea qui n’a pas trouvé son public au sein du clan Mbappé. En effet, aujourd’hui responsable du développement des jeunes de Chelsea, Jim Fraser avait soumis une requête : que Mbappé vienne faire un nouveau test pour que les recruteurs des Blues puissent voir son travail sans ballon et ses apports défensifs. Daniel Boga, recruteur pour Chelsea, s’est remémoré l’échange tendu entre Fraser et Fayza Lamari. « Non, nous ne reviendrons pas » , avait lâché la mère et représentante de Kylian Mbappé à Jim Fraser comme Boga l’a confié à The Athletic.

Le successeur de Galtier recale une piste du PSG, Mbappé va halluciner https://t.co/oucgEoRrVO pic.twitter.com/4Mb913mz3e — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

«Dans cinq ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres sterling»