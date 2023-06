Le vestiaire de Deschamps veut plomber ce transfert du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Marcus Thuram serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, l'AC Milan en pincerait également pour le buteur du Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, les Rossoneri auraient préparé une offre à hauteur de 5,5M€, alors que plusieurs joueurs français du club lombard tenteraient de convaincre Marcus Thuram en parallèle.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Marcus Thuram va changer de club librement et gratuitement cet été. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, bien décidé à profiter de cette aubaine pour boucler un transfert XXL à 0€. Toutefois, le club de la capitale serait opposé à un adversaire de taille sur ce dossier : l'AC Milan.

Le PSG offre mieux que Milan à M. Thuram

Selon les informations d'Ignazio Genuardi, divulguées sur son compte Twitter , l'AC Milan aurait monté son offre pour tenter de faire plier Marcus Thuram. En effet, les Rossoneri promettraient un rôle central à l'international français et un contrat à hauteur de 5,5M€ par an, hors bonus. Sachant que le PSG proposerait mieux, l'écurie lombarde aurait d'autres arguments à faire valoir pour prendre les devants sur ce dossier.

Maignan, Hernandez et Giroud passent à l'action

D'après Ignazio Genuardi, Stefano Pioli - l'entraineur de l'AC Milan - se serait déjà entretenu avec Marcus Thuram pour tenter de le convaincre. Et pour mettre toutes ses chances de son côté, l'écurie rossonera peut aussi compter sur ses joueurs français. En effet, l'AC Milan miserait sur le sportif pour battre la concurrence du PSG, mais aussi sur son vestiaire. A en croire le journaliste français, Mike Maignan, Theo Hernandez et Olivier Giroud auraient également discuté avec leur compatriote et coéquipier en équipe de France pour essayer de le faire plier. En plus du PSG, d'autres clubs seraient sur les traces de Marcus Thuram, mais le club lombard garderait espoir. De son côté, l'attaquant de 25 ans devrait donner sa réponse finale d'ici la fin du mois. A suivre...