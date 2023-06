Coup de tonnerre, le PSG va rater un coup en or !

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan est l’une des attractions de ce début de mercato estival. Un dossier sur lequel le PSG aurait récemment fait irruption. Cependant, il se pourrait que le FC Barcelone ait pris une avance trop conséquente. D’ailleurs, un rendez-vous au sommet aurait lieu à Munich entre les deux parties.

Et si la compagne d’Ilkay Gündogan permettait au PSG de rafler la mise dans la course à la signature de l’international allemand ? Sports Zone confiait ces derniers temps que la conjointe du capitaine de Manchester City l’inciterait en coulisse à changer d’air. Elle apprécierait Paris et Barcelone alors que le PSG et le Barça sont sur les rangs.

Pas encore d’accord avec le Barça, mais ça chauffe pour Gündogan

Tout va très vite ce mercredi dans le feuilleton Ilkay Gündogan. SPORT a annoncé un accord trouvé entre le FC Barcelone et le joueur. Il est question d’un contrat de deux saisons avec une troisième en option d’après Relevo . Néanmoins, à en croire AS , on n’en serait pas encore là entre le Barça et le capitaine de Manchester City. Il n’y aurait aucun accord en place. Et alors qu’il est spécifié dans la presse espagnole que Gündogan passerait sa visite médicale à Munich dans le cadre de sa venue au FC Barcelone, le journaliste d ’AS, Javi Miguel, affirme que le Barça dément toute série de tests médicaux.

Le PSG joue avec le feu pour ce transfert https://t.co/o96ZpzEv9v pic.twitter.com/giyNZdptEw — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Le directeur du football du Barça à Munich pour boucler le coup Gündogan !