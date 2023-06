Mercato : Une énorme fake news dévoilée, le PSG va adorer

Thomas Bourseau

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Ilkay Gündogan ferait tourner les têtes des dirigeants du PSG, mais surtout celles du FC Barcelone. En Espagne, il est question d’une grosse avancée dans ce dossier avec un accord trouvé entre le clan Gündogan et le Barça. Les pendules ont été remises à l’heure.

Capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan a été l’un des artisans principaux de la saison dorée et du triplé historique des Skyblues , à savoir une Premier League, une FA Cup et une Ligue des champions. Et maintenant, alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, le PSG aimerait s’attacher les services de l’international allemand polyvalent qui a fait les beaux jours de Manchester City dans l’entrejeu.

Fake news, aucun accord entre le Barça et Gündogan !

Première recrue de l’ère-Pep Guardiola à l’été 2016, Ilkay Gündogan pourrait se laisser convaincre par sa conjointe de relever un nouveau défi au FC Barcelone ou au PSG comme Sports Zone l’affirmait dernièrement. Néanmoins, il est spécifié par la presse espagnole que l’Allemand aurait donné son accord au FC Barcelone pour une arrivée en tant qu’agent libre cet été. Pour autant, cette information de SPORT a été démentie par AS . Et plus particulièrement par son journaliste Javi Miguel. Du côté du FC Barcelone, on n’aurait toujours pas eu vent de la décision du joueur et encore moins de son aval pour arborer la tunique blaugrana la saison prochaine.

Pas de visite médicale pour Gündogan