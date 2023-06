PSG : Ils ont tenté de briser son rêve, Mbappé les a recalé

Thomas Bourseau

Courtisé par les plus grands clubs européens depuis son adolescence, Kylian Mbappé aurait pu vivre son rêve bien plus tôt : rejoindre le Real Madrid. Néanmoins, le clan Mbappé a suivi sa ligne de conduite et son développement en recalant au passage quelques uns des plus grosses institutions d’Europe. Tour d’horizon pour celui qui met une nouvelle fois le feu au mercato du PSG.

Kylian Mbappé est habité par un rêve précis depuis sa plus tendre enfance. En attestent ses posters du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo plaqués sur les murs de sa chambre d’adolescent. Ainsi que son aveu à un membre de son entourage lorsque ce dernier lui avait offert une réplique miniature du Santiago Bernabeu pour son 10ème anniversaire. « Un jour, c’est moi qui t’emmènerais au Real Madrid en loges VIP » , comme révélé par The Athletic. Cependant, avant le Real Madrid, c’est Chelsea qui a tenté sa chance.

En 2011, Chelsea est intéressé, le clan Mbappé lâche un ultimatum

De par ses performances avec l’AS Bondy, le talent de Kylian Mbappé a été rapidement reconnu. Au point où Chelsea l’a accueilli dans ses infrastructures à l’été 2011 dans le cadre d’un test qui aurait pu déboucher sur une arrivée de l’adolescent alors âgé de 12 ans, à Stamford Bridge. Alors que ses prouesses offensives et techniques ont bluffé Jim Fraser, son apport défensif et son jeu sans ballon avaient incité celui qui est devenu le responsable des jeunes à Chelsea, à réclamer un autre test au clan Mbappé : « Nous voulons le revoir et nous voulons voir cette partie de son football » se rappelle Daniel Boga, scout pour Chelsea, qui servait d’interprète et d’intermédiaire entre les deux parties.



Néanmoins, le clan Mbappé ne s’est pas laissé faire. Pire, Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé, lâchait cette punchline comme Daniel Boga l’a souligné à The Athletic . « Non, nous ne reviendrons pas. Dites-leur : "Il ne reviendra pas. Si vous voulez le signer, vous le signez maintenant'. Et elle a répondu : 'Dans cinq ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres sterling'. Elle m'a dit : "Traduisez-moi ça ! ». Et Fayza Lamari ne se trompa pas, au vu du prix de son prêt avec option d’achat obligatoire au PSG en 2017 contre 180M€.

Fin 2012, Mbappé fait un test au Real Madrid… ses parents reportent le rêve

En décembre 2012, dans le cadre de son 14ème anniversaire, Kylian Mbappé rencontre son idole Cristiano Ronaldo à Madrid, assiste à un match entre le Real Madrid et l’Espanyol Barcelone, et a même été conduit par Zinedine Zidane en personne au centre d’entraînement. Mais finalement, au terme d’un week-end de rêve, Wilfrid Mbappé et Fayza Lamari prenaient la décision de ne pas faire signer Kylian Mbappé au Real Madrid. Lors d’une entrevue accordée à L’Obs en 2021, Mbappé livrait les raisons de ce choix fort de la part de son entourage. « Mes parents voulaient que je commence ma carrière en France, que j'ai une éducation française, pour le football mais aussi pour continuer mes études. Aller en Espagne, même si c'était avec Zidane, c'était un autre pays, une autre culture ».

Arsenal, à l’affût d’un coup en or pour l’héritier d’Henry en 2016

Entraîneur emblématique d’Arsenal où il s’est hissé au rang de légende jusqu’à son départ en 2018, Arsène Wenger aurait pu voir Kylian Mbappé débarquer très jeune dans le nord de Londres comme un certain Thierry Henry avant lui. Néanmoins, malgré les similitudes entre les deux joueurs, Mbappé n’a pas signé à Arsenal. Et ce n’était pas faute d’avoir essayé. Alors qu’il était dans le flou à l’AS Monaco, Arsène Wenger confiait en 2021 à beIN SPORTS , avoir tenté de l’attirer à Arsenal à l’été 2016, soit juste avant son éclosion et un an avant son départ au PSG :



« J'étais chez lui au moment où il ne savait pas s'il devait prolonger son contrat avec Monaco. Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement. Je pense que chaque club a plein d'histoires comme celle-là. A Milan, à Manchester, à Arsenal, à Chelsea... Il y a ce genre d'histoires partout ».

Non à Arsenal, « Impossible » pour Tottenham malgré la requête de Spider-Man

Cinq années sont passées entre la visite d’Arsène Wenger et la tentative vaine de Tom Holland d’attirer Kylian Mbappé non pas à Arsenal, mais à Tottenham. Entre temps, Mbappé est devenu une référence du football européen, a remporté la Coupe du monde et la Ligue des nations et a été élu meilleur joueur de Ligue 1 à diverses reprises. De quoi permettre à l’acteur incarnant Spider-Man d’user de sa notoriété pour approcher Kylian Mbappé. Lors de la promotion de Spider-Man : No Way Home sorti en décembre 2021, Tom Holland expliquait à LADbible avoir tenté de l’attirer à Tottenham, club qu’il supporte. « J'ai demandé à Mbappé. Je lui ai dit : "Salut, ravi de te rencontrer". Il était très amical. Je lui ai dit : "Mon pote, il faut que tu viennes à Tottenham". Et il a éclaté de rire ».



A la cérémonie du Ballon d’or qui avait eu lieu quelques jours auparavant au Théâtre du Châtelet, Kylian Mbappé lui avait répondu « Non impossible, c’est impossible » tout en explosant de rire.

