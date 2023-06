PSG : Surprise, le transfert d’un buteur totalement relancé

Axel Cornic

Prêté à Galatasaray l’été dernier, Mauro Icardi a réalisé une grande saison, mais il va bientôt au revenir au Paris Saint-Germain… où il n’est clairement pas désiré. Luis Campos lui cherche une nouvelle porte de sortie et alors que les solutions commençaient à manquer, une occasion assez inattendue semble s’être présenté ces derniers jours.

C’est une situation assez étrange. Le PSG cherche cruellement un numéro 9, mais le seul présent dans son effectif est poussé vers la sortie ! Il s’agit de Mauro Icardi, qui a retrouvé le sourire lors de son prêt à Galatasaray cette saison. D’ailleurs, le club stambouliote aurait aimé le garder, mais pour le moment un transfert définitif semble assez improbable.

Le PSG a une galère pour son mercato ! https://t.co/U0nTzaIUku pic.twitter.com/axJOykqwHx — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

La Juventus sur Mauro Icardi ?

La presse italienne redonne toutefois espoir au PSG. D’après les informations de Il Giornale , la Juventus songerait à faire revenir en Serie A Mauro Icardi. Des échanges informels auraient eu lieu entre l’entourage du joueur et le club bianconero, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

Le PSG veut entre 15 et 20M€

Toujours selon Il Giornale , le PSG réclamerait entre 15 et 20M€ pour le transfert d’Icardi, mais plusieurs obstacles existent. Premier et non des moindres son salaire de 7M€ par an, plus 2M€ de bonus. La Juventus aurait en effet clairement annoncé au joueur qu’il devrait drastiquement revoir à la baisse ses demandes salariales, pour qu’un accord puisse être envisagé.

Galatasaray reste à l’affût

A noter que la piste turque resterait toujours ouverte. A en croire le quotidien italien, Galatsaray continuerait de discuter avec le clan Icardi pour essayer de trouver un terrain d’entente. L’idée d’un nouveau prêt ne serait pas à exclure, mais dans ce cas là Mauro Icardi devrait d’abord prolonger avec le PSG, puisque son contrat termine actuellement en juin 2024.