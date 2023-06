Mercato - PSG : Il annonce une incroyable surprise en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prêté sans option d’achat par le PSG, Mauro Icardi s’est parfaitement relancé cette saison du côté de Galatasaray, et le buteur argentin a donc logiquement vu sa cote remonter en flèche sur le marché des transferts. L’un de ses coéquipiers en Turquie estime d’ailleurs que Icardi pourrait regagner sa place de titulaire au PSG l’an prochain.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG prépare du lourd en attaque pour cet été et vise un gros renfort au poste de buteur ! Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham) ou encore Randal Kolo Muani (Francfort) sont ciblés par Luis Campos à cet été, et pourtant, le PSG a déjà de quoi faire dans son propre effectif si l’on en croit un jeune défenseur français de 22 ans.

PSG : Viré, Galtier a déjà trouvé son prochain club https://t.co/Q8vOOTe8hV pic.twitter.com/Dhn5vLWFM8 — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Boey s’enflamme pour Icardi

Interrogé par So Foot , le latéral droit de Galatasaray, Sacha Boey, a vanté les mérites de Mauro Icardi qu’il a côtoyé cette saison en Turquie : « C’est une star ici. Les supporters font sa teinture, il a sa propre chanson chantée par 55 000 personnes à chaque but, laisse tomber ! Il est trop fort, Mauro. Il n’est pas rapide, mais il a des appels de balle et une finition incroyables », indique Boey.

« Il a encore une carte à jouer au PSG »