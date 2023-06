PSG : Un coup de folie pour régaler Mbappé, c’est la douche froide

Axel Cornic

Alors qu’il a clairement annoncé vouloir claquer la porte dans un an, le Paris Saint-Germain met tout en œuvre pour faire changer d’avis Kylian Mbappé. Cela passe évidemment par un gros mercato estival qui annonce le début d’un nouveau cycle et qui s’annonce donc capital après le départ d’un certain Lionel Messi. Mais on ne peut pas dire qu’il commence très bien…

On attend avec impatience les premières recrues du PSG, avec le mercato estival qui a ouvert ses portes depuis une dizaine de jours déjà. Luis Campos est au travail et a d’ailleurs déjà bouclé un coup avec Milan Skriniar, qui rejoindra le PSG au terme de son contrat avec l’Inter le 30 juin prochain.

PSG : Neymar prépare un énorme sacrifice pour son transfert https://t.co/rthskJL5Yu pic.twitter.com/HYbt046qCi — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Le PSG vise Kolo Muani

La priorité reste toutefois l’attaque, puisqu’il faudra tourner la page MNM. Pour cela, Luis Campos souhaiterait offrir à Kylian Mbappé un véritable numéro 9 qui pourrait bien être Randal Kolo Muani. Ce dernier a tout pour plaire, puisqu’il a montré une certaine entente avec la star du PSG et a l’avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque.

Francfort a un plan pour le garder