PSG : Le nouveau contrat de Messi est dévoilé, c’est hallucinant

Alexis Brunet

Lionel Messi a quitté cet été le PSG. Alors que tout le monde pensait qu'il allait revenir au FC Barcelone, c'est finalement l'Inter Miami qui a été choisi par l'Argentin. Là-bas il gagnera très bien sa vie, puisque selon les dernières indiscrétions, il devrait toucher 60M€ par saison. Bien loin de ce que pouvait lui offrir le Barça.

Lionel Messi a pris une grande décision cet été. Le septuple Ballon d'Or n'évoluera plus en Europe. Il s'est engagé avec l'Inter Miami. Un choix qui au premier regard interpelle. L'objectif prioritaire de l'Argentin était de revenir dans son club de toujours, le FC Barcelone. Mais l'opération n'a pas pu être validée, à cause des soucis financiers qui traversent le géant espagnol.

Lionel Messi va gagner 60M$ par saison à Miami

L'Inter Miami est très loin d'avoir les mêmes soucis que le FC Barcelone. Selon The Miami Herald , Lionel Messi touchera en MLS 60M$ par an, soit 65M€. Une somme folle, surtout quand on compare à ce qu'il touchait en France. Au PSG, l'Argentin recevait 30M€ net par saison. La franchise américaine a donc sorti les gros moyens pour attirer le champion du monde.

Mbappé met un coup de pression à Messi en direct https://t.co/7UmGOCDN75 pic.twitter.com/h6xq4gsNmV — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Messi à Miami jusqu'en 2026 ?