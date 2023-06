PSG : Messi claque la porte, il annonce du lourd

Alexis Brunet

La saison prochaine, la Ligue 1 n'aura plus la chance de voir Lionel Messi évoluer dans les stades de l'Hexagone. L'Argentin n'a pas prolongé son contrat avec le PSG, et s'est engagé avec l'Inter Miami. Mais il faudra attendre un peu afin de voir le septuple Ballon d'Or évoluer pour la première fois avec sa nouvelle équipe.

C'était le feuilleton de la fin d'année à Paris. Lionel Messi, alors joueur du PSG séchait un entraînement pour se rendre en Arabie saoudite, et répondre aux besoins d'un sponsor. L'Argentin avait derrière été sanctionné par son club d'une semaine de suspension. Cela avait détérioré encore plus les relations entre le champion de France, et le natif de Rosario. L'attaquant n'a donc finalement pas prolongé, et il évoluera la saison prochaine en MLS.

Messi n'est pas retourné au FC Barcelone

Pendant de longues semaines, toute la planète football a cru que Messi allait revenir au FC Barcelone. L'Argentin le voulait absolument, et le club espagnol aussi. Malheureusement, le Barça, en proie à des difficultés financières, n'a pas réussi à finaliser l'opération. Le septuple Ballon d'Or a donc dû se faire une raison, et a préféré l'Inter Miami à Al-Hilal. Le champion du monde 2022 n'évoluera donc plus en Europe, et il ne disputera plus la Ligue des Champions. La dernière fois qu'il avait remporté la compétition, c'était en 2015, avec la fameuse MSN.

Messi fera ses débuts avec Miami le 21 juillet