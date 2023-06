OM : La vérité est dévoilée pour Galtier

Hugo Chirossel

Toujours en quête de son prochain entraîneur trois semaines après l’annonce du départ d’Igor Tudor, il semble que l’OM touche au but. Les dirigeants marseillais auraient trouvé un accord avec Marcelino, libre de tout contrat depuis son départ de l’Athletic Bilbao en fin de saison dernière. Si la piste menant à Christophe Galtier a été évoquée ces derniers joueurs, il n’y aurait pas eu de négociations en ce sens.

Cela fait bientôt trois semaines que Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor se sont présentés en conférence de presse pour annoncer le départ du Croate à l’issue de la saison. Depuis, l’OM a multiplié les pistes afin de dénicher son prochain entraîneur et a notamment essuyé les refus de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca.

Marcelino se rapproche de l'OM

D’après les informations de RMC Sport , c’est Marcelino qui devrait finalement devenir le nouvel entraîneur de l’OM. Le technicien espagnol connait bien Pablo Longoria, avec qui il a travaillé à Valence, et devrait s’engager avec le club marseillais pour une durée de deux ans, jusqu’en juin 2025.

Pas de négociations avec Galtier