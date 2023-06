L’OM contacte un entraîneur, il se fait rembarrer

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines maintenant, Pablo Longoria essaye de trouver le successeur idéal à Igor Tudor. Un coach qui sera capable de conduire les Marseillais en Ligue des Champions. L'Espagnol est très intéressé par l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca. Mais selon Jérôme Rothen, le président marseillais s'est fait rembarrer pour le Portugais.

L'objectif de Pablo Longoria est de nommer le nouveau coach de l'OM avant la reprise. Cela donnerait donc le plus de temps possible à celui-ci pour façonner son équipe, et essayer de la qualifier en Ligue des Champions. Mais le président marseillais a un peu de mal à trouver la perle rare.

Paulo Fonseca aurait dit non à l'OM

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM aimerait attirer Paulo Fonseca. Mais dans Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a affirmé que l'entraîneur du LOSC aurait dit non à Pablo Longoria. « Fonseca, même s’il y a eu des discussions avec lui en direct, très vite ça a été refusé. Ça manque de certitudes, et je pense que quand tu es un entraîneur qui a déjà gagné ailleurs, tu veux avoir des certitudes. Cela me paraît tout à fait logique, sinon tu es obligé de rétrograder dans la hiérarchie des entraîneurs, et prendre des entraîneurs qui ne sont pas sous contrat, qui sont sur le marché ou qui n’ont plus de club depuis un certain temps comme Marcelino ou Christophe Galtier qui vient d’être démis de ses fonctions au Paris Saint-Germain. »

L'OM n'attire plus selon Rothen