OM : Il balance tout sur la piste Galtier

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de son prochain entraîneur, l’OM semble avoir fait de Marcelino sa nouvelle priorité. Mais la piste menant à Christophe Galtier prend de l’ampleur dernièrement, notamment après les échecs des dossiers Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Une option pour le moins surprenante, le natif de Marseille sortant d’une saison passée sur le banc du PSG. Mathieu Grégoire, journaliste pour L'Équipe, a expliqué pourquoi le technicien français était sur les tablettes des Olympiens.

En quête de son prochain entraîneur, l’OM enchaîne les échecs. Après le refus de Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca est quant à lui retenu par le LOSC, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Désormais, c’est Marcelino qui semble être l’option privilégiée par Pablo Longoria. Mais ce dernier apprécierait également Christophe Galtier, bien que son départ du PSG n’ait pas encore été officialisé. Une piste pour le moins surprenante dans le contexte actuel, l’entraîneur français sortant d’une saison passée sur le banc du club de la capitale et étant toujours empêtré dans son affaire avec l’OGC Nice.

OM : Galtier encore plombé par le PSG ! https://t.co/GheViPYxaX pic.twitter.com/5nj3as4biv — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

« Les connexions sont nombreuses »

Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Équipe , a expliqué pourquoi Christophe Galtier est évoqué du côté de l’OM. « Pour comprendre la piste Galtier, outre l'intérêt que lui a toujours porté Pablo Longoria, il faut se pencher sur le clan des Stéphanois à l'OM (Friio, Tessier, Lamela, etc), qui ont un poids important au club. John Valovic-Galtier, fils agent de l'entraîneur, est souvent à la Commanderie ou au Vélodrome. Plus récemment, c'est l'avocat Olivier Martin, Martin et Associés, qui a commencé à représenter Longoria ou l'OM sur certains dossiers. Me Martin est l'avocat de Galtier. Les connexions sont nombreuses », a-t-il déclaré sur Twitter .

« Une embauche de Galtier serait assez surprenante en 2023 »