Mercato : A cause du PSG, il sème la zizanie à l’OM

Christophe Galtier devrait se retrouver sans club dans les prochains jours, le temps qu’il trouve un accord avec le PSG sur les modalités de son licenciement. Pour ce qui est de la suite, l’OM serait une option, ou pas ? C’est la zizanie à Marseille.

Natif de Marseille, Christophe Galtier a fait un choix plus que fort à l’été 2022 en prenant les rênes de l’effectif du PSG. Ancien joueur de l’OM ancré de la culture du club phocéen, Galtier a donc effectué en rejoignant le club rival. En passe d’être officiellement licencié par le Paris Saint-Germain, Galtier est annoncé dans le viseur de l’OM.

Aucune chance que Galtier débarque à l’OM ?

Selon La Provence , Christophe Galtier serait une alternative de la piste Marcelino qui serait la grande priorité de l’OM désormais. Pour autant, au sein du club, on dirait qu’il n’y a « aucune chance » que Galtier débarque à Marseille cet été après sa saison au PSG et le scandale raciste dans lequel il est le protagoniste remontant à sa période à l’OGC Nice. C’est en effet l’information que L’Equipe a communiqué ces dernières heures.

