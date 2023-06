Galtier au PSG, l'échec était annoncé

Thibault Morlain

Un an et puis s'en va ? Rien n'est encore officiel, mais Christophe Galtier aurait déjà été averti par le PSG qu'il ne sera plus là la saison prochaine. Malgré un titre de champion de France, l'entraîneur français a déçu lors de son passage sur le banc du club de la capitale. Un échec pour Galtier qui n'a pas énormément surpris Daniel Riolo.

L'été dernier, pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG avait décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Sous l'impulsion de Luis Campos, le Français est arrivé dans la capitale avec forcément une énorme pression. Une année s'est écoulée et le bilan n'est clairement pas flatteur. Il n'en fallait alors pas plus pour que le PSG passe déjà à autre chose.

PSG : Yohan Cabaye, l’homme qui monte… https://t.co/gM6qAruIH1 pic.twitter.com/MGZQEokOdT — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

« J'avais mis ma maison que ce serait un échec »

Le passage de Christophe Galtier au PSG restera donc comme un échec. Et Daniel Riolo n'avait pas de doutes à ce sujet. Lors de L'After Foot , il a en effet révélé à propos du futur ex-entraîneur du PSG : « Je suis beaucoup plus confiant là avec Luis Enrique que quand j'ai appris que Galtier arrivait. Galtier arrivait, j'avais mis ma maison que ce serait un échec. Ça l'a été ».

Luis Enrique à la place de Galtier au PSG

D'ici peu, le PSG va donc passer à autre chose et remercier Christophe Galtier. Une nouvelle ère va débuter et c'est Luis Enrique qui devrait être aux commandes. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de l'Espagne est aujourd'hui le mieux placé pour diriger le PSG. A voir maintenant si cela fonctionnera ou non...