L’énorme demande du PSG à son prochain entraîneur

Jean de Teyssière

Le PSG devrait avoir Luis Enrique comme entraîneur la saison prochaine. Rien n'est encore signé mais tous les signaux sont au vert pour l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'Espagne. La grande nouveauté du côté parisien, c'est que l'objectif numéro 1 n'est plus de gagner à tout prix la Ligue des Champions, mais de bien jouer. Et c'est en ce sens que Luis Enrique a été recruté et ce sera son objectif.

Le PSG, après de multiples échecs en Ligue des Champions a décidé de changer de discours en affirmant que l'objectif n'est plus de remporter la Coupe aux grandes oreilles, mais simplement de bien jouer. Voilà ce que Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG aurait dit à Luis Enrique.

« Au PSG, on veut bien jouer et procurer du plaisir aux supporters »

Lors de l'émission L'Équipe de Greg , diffusée sur la Chaîne L'Équipe , le journaliste Loïc Tanzi explique quel sera le rôle de Luis Enrique la saison prochaine au PSG : « Luis Enrique va avoir du temps. Il va avoir les deux ans de contrat. J’imagine mal le PSG le virer la saison prochaine, même s’il ne remporte pas la Ligue des champions, parce qu’encore une fois c’est cette communication qui va changer du côté du PSG. Ce qu’on veut aujourd’hui au Paris Saint-Germain, c’est de bien jouer et d’avoir une équipe qui procure du plaisir aux supporters et aux observateurs de football en général, et ensuite on estime qu’avec les résultats et un peu de temps la Ligue des champions arrivera. »

Son transfert est réclamé, le PSG peut exulter https://t.co/R9RIpln0nw pic.twitter.com/yrF44bVvh5 — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

« Essayer d'avoir une identité un peu plus forte »