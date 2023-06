PSG - Neymar : Le successeur de Galtier va tout changer

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc parisien à la reprise. Pour remplacer son entraineur cet été, le club de la capitale voudrait miser sur Luis Enrique. Et à en croire Manu Carreño, journaliste espagnol, l'ancien du FC Barcelone pourrait relancer Neymar au PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier a rencontré Luis Campos à la fin de la saison 2022-2023. Lors de cette réunion, le conseiller football du PSG aurait fait savoir à son entraineur qu'il ne sera plus en place lors du prochain exercice, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris.

Enrique, l'héritier de Galtier au PSG ?

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG espérait boucler la signature de Julian Nagelsmann. Toutefois, les négociations avec l'Allemand auraient échoué. En plan de secours, le PSG envisagerait de recruter Luis Enrique. Et le technicien espagnol pourrait permettre au club parisien de retrouver le Neymar du FC Barcelone.

Neymar relancé par Enrique au PSG ?