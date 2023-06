Neymar, Verratti, OM… Toutes les infos mercato du 20 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar veut rester avec Luis Enrique

Annoncé avec insistance sur le départ, Neymar semblait en rupture totale avec le PSG ces dernières semaines. Toutefois, la nomination imminente de Luis Enrique au poste d'entraîneur change tout pour l'attaquant brésilien, et L'EQUIPE annonce même que Neymar envisage finalement de rester au PSG, ravi à l'idée de travailler de nouveau avec son ancien mentor du FC Barcelone. Et l'inverse serait également vrai comme l'assure le journaliste Eduardo Inda dans l’émission espagnole El Chiringuito : « Luis Enrique a demandé qu'un joueur reste, un joueur qu'il a eu à Barcelone, on parle de Neymar. Il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il le remettra en forme et qu'il serait celui qu'il a été », explique-t-il.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Verratti a pris une grande décision avec Luis Enrique

Même son de cloche que Neymar pour Marco Verratti ! L'EQUIPE indique que le milieu de terrain italien n'envisage pas de quitter le PSG avec la nomination de Luis Enrique, d'autant que l'entraîneur espagnol avait déjà déclaré sa flamme par le passé à l'international italien.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Marcelino en tête pour le poste d’entraîneur

Le feuilleton du nouvel entraîneur continue de battre son plein à l'OM, et après l'échec Marcelo Gallardo, Pablo Longoria a trouvé son nouveau favori. Selon L'EQUIPE , le président de l'OM jette son dévolu sur Marcelino qui devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, être le successeur d'Igor Tudor.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Galtier reste dans la course pour entraîner l’OM !

De son côté, La Provence est moins catégorique sur l'issue du feuilleton. Le quotidien régional confirme des contacts très chauds avec Marcelino, mais précise que Longoria aurait un plan de secours en cas d'échec qui se nomme... Christophe Galtier ! Renvoyé par le PSG, le Français aurait repris un certain crédit ces derniers jours dans l'esprit du président de l'OM, mais il faudra pour cela tomber d'accord avec le club de la capitale sur les indemnités de départ.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Naples jette un gros coup de froid pour Osimhen

Interrogé en conférence de presse, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a fait une annonce retentissante sur l'avenir de Victor Osimhen, annoncé comme étant l'une des grandes priorités du PSG pour le mercato : « Avec (Victor) Osimhen, nous avons déjà parlé avant d'organiser la fête du Scudetto à Naples. Avec lui, nous sommes d'accord sur le principe d'une prolongation de deux ans », assure le dirigeant italien.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Gündogan se rapproche de Barcelone